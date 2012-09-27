〔路透调查〕澳洲股市今年料上涨11%,欧债问题和中国经济为主要风险

* 澳洲股市2012年料上涨11%

* 澳洲指标股指2012年底料至4,500点,2013年中料来到4,670点

* 欧债问题和中国经济放缓为主要风险

路透悉尼9月26日电---路透对市场分析师的一项调查显示,澳洲主要股价指数今年料收涨11%,但多数涨幅迄今已实现,美国和中国的经济忧虑可能限制进一步上扬.

澳股指标S&P/ASX 200指数在2013上半年料再度上涨,分析师预计届时大宗商品价格将强劲上扬,澳洲央行也将降息.澳股2011年下跌15%,创20年来最大年跌幅.

分析师预期,澳洲股市今年底料至4,500点,2013年中则升至4,670点.周三收盘报4,361.60点.

这份过去一周对14名分析师所做的调查显示,分析师看法有很大分歧,对今年底指数的预估值在4,250-4,760点,2013年中的预估则介于4,470-5,100点.

"我们基本上认为市场年底和目前水准差不多...因为全球经济成长看来不太好,中国似乎还不想推出大量刺激措施,这无助于大宗商品价格或我们的资源股."德意志银行股票策略师Tim Baker称.

Baker算是受访者中看法比较悲观的分析师,其预估澳洲股市今年底和2013年中分别在4,350点和4,650点.

而RBS Morgans策略主管及首席分析师Michael Knox则算最乐观的分析师之一,他表示,由于欧债危机,澳股一直处于折价交投.

"随着欧洲银行业危机结束,这种折价状况应不复存在."Knox预计今年底和2013年中澳洲股市分别至4,700点和5,100点.

摩根大通研究主管Paul Brunker预期澳洲经济在12月前可能出现疲软的初步迹象.

Brunker是受访者中最悲观的分析师,预估澳洲指标股市今年底料为4,250点,明年中则在4,500点.

其他分析师预期,进入新的一年中国经济数据将出现一些改善.

"我认为,有理由寄望明年上半年中国将推出较多政策举措,欧美的政策已收到一些效果,大宗商品价格开始上涨."Baker表示.

投资者也寄望于澳洲指标利率再降,以支撑经济成长和国内消费,这可望扶助饱受挫折的国内零售业者.(完)