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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 11:05 BJT

《汇市简讯》美元/马币在3.0700之前吸引本地买盘

0244 GMT

* 美元/马币(林吉特)开在约3.0800附近,目前为止交投区间在3.0725-3.0810

* 追随美元/坡元下跌的脚步,但3.07上方有本地买盘支撑

* 预计盘中可守住3.07-3.09区间

* 美元/马币最新报3.0750-3.0760,无本金交割远期外汇(NDF)报3.0790-3.0810 (完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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