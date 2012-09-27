〔路透调查〕多伦多股市将上扬,奋力追赶标准普尔500指数涨幅

* S&P/TSX指数.GSPTSE今年底料将来到12,800点

* 2013年中料升至13,225点

* 2012年底的点位预估高于6月调查

* 在各地采取刺激措施后,预估区间收窄

记者 Claire Sibonney/Alastair Sharp 编译 张明钧

路透多伦多9月26日电---路透调查市场策略师结果显示,加拿大股市在2012年底前将进一步上涨,明年年中之前还将续涨,部分是受到海外央行的刺激措施所推助,预料这些措施将提振表现落后的资源类股.

调查显示,预估者对于多伦多证交所指标S&P/TSX综合指数.GSPTSE的预估明显较三个月前乐观;三个月之前美国、欧洲、及日本等地央行还没采取积极行动来提振经济成长.

"若市场持续当前步伐,且全球经济成长回到正轨,我们预期资源类股比重较高的TSX指数将收复失土,且将在未来数月追平与S&P500指数之间的表现差距."温哥华Global Securities策略师暨研究副总Elvis Picardo表示.

过去一周针对21位市场策略师的季度调查得到的中值显示,2012年底时指数将会升至12,800点,明年年中则将来到13,225点.

在6月的前次调查中,市场预估中值为年底时指数报12,150点,2013年中报13,000点.9月调查的年底指数预估区间为11,500-13,500点,明年年中则为10,500-15,000点.

预估区间收窄显示,投资人对于TSX指数的看法更为笃定,认为过去几年严重落后美国市场的加拿大股市将会开始追赶.

S&P/TSX综合指数周二收报12,257.18点,去年3月时触及衰退后的高点14,329.49,6月时则是触及年内低点11,209.55.(完)

--编译 张明钧;审校 郑茵

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