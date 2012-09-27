〔路透调查〕全球刺激举措料使俄罗斯股市受惠,今年全年可望上涨21%

路透莫斯科9月26日电---路透调查显示,分析师预计俄罗斯股价指数在今年剩下几个月将重振旗鼓上涨,因受美国联邦储备理事会(FED,美联储)恢复经济活力的最新努力,和其他地方可能推出刺激举措所扶助.

这项过去一周对10名分析师所做的调查预估,美元计价的指标RTS指数.IRTS今年底将升至1,675点,较周二收盘1,510.96点上涨11%,全年度可望上涨21%.

调查预估RTS指数至2013年中将进一步升至1,750点.

俄罗斯股市向来波动很大,今年第一季大涨后,第二季又大跌.第三季市场又恢复上升趋势.

路透调查的分析师乐观地认为,在国际纷纷推出刺激措施的扶助下,俄股的正面趋势第四季将继续下去.

Gazprombank分析师Andrei Kolobko指出,乐观的原因之一就是,以历史标准来衡量,俄罗斯股市仍十分便宜,市盈率(本益比)仅5倍-5.5倍,几乎只有2006-2011年平均市盈率9倍的一半.

而Gazprom(GAZP.MM)等主要国家掌控企业股息政策的改变,则是另一项潜在推动因素.Gazprom是俄罗斯市值最大的公司.(完)