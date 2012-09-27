〔路透调查〕全球刺激举措料使俄罗斯股市受惠,今年全年可望上涨21%

国际油市：伊拉克南部原油出口2月迄今继续小幅下滑，保持1月态势
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
路透莫斯科9月26日电---路透调查显示,分析师预计俄罗斯股价指数在今年剩下几个月将重振旗鼓上涨,因受美国联邦储备理事会(FED,美联储)恢复经济活力的最新努力,和其他地方可能推出刺激举措所扶助.
这项过去一周对10名分析师所做的调查预估,美元计价的指标RTS指数.IRTS今年底将升至1,675点,较周二收盘1,510.96点上涨11%,全年度可望上涨21%.
调查预估RTS指数至2013年中将进一步升至1,750点.
俄罗斯股市向来波动很大,今年第一季大涨后,第二季又大跌.第三季市场又恢复上升趋势.
路透调查的分析师乐观地认为,在国际纷纷推出刺激措施的扶助下,俄股的正面趋势第四季将继续下去.
Gazprombank分析师Andrei Kolobko指出,乐观的原因之一就是,以历史标准来衡量,俄罗斯股市仍十分便宜,市盈率(本益比)仅5倍-5.5倍,几乎只有2006-2011年平均市盈率9倍的一半.
而Gazprom(GAZP.MM)等主要国家掌控企业股息政策的改变,则是另一项潜在推动因素.Gazprom是俄罗斯市值最大的公司.(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
--楼价高处未算高，二手住宅市场惊现上车屋苑、资助房屋及豪宅齐创高价转手个案，昨单日有约10宗瞩目成交曝光，焦点集中港岛东区，其中鰂鱼涌居屋康山花园高层两房单位，以白表价（自由市场，已补地价）645万港元易手，尺价近1.5万港元，创全港居屋白表尺价新高。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)