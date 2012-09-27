〔路透调查〕意大利股市FTSE Mib指数年底水准料较目前上涨5%

路透米兰9月26日电---路透调查显示,意大利主要股指年底时料较目前水准上涨5%,预示尽管仍面临许多不确定性,但欧元区危机可能逐步减轻.

根据路透在过去一周对16位分析师所做的季度调查,意大利FTSE Mib指数.FTMIB年底时料为16,700点.该指数周二收报15,932点.

6月时的调查则预测该指数年底时将跌至13,200点.最新预估突显出市场人士的看法已大有改善,这也反映在市场从三个月前的低位回升上面.

投资人仍密切关注意大利和德国10年期政府公债收益率之差,该利差与金融股的走势有很强的相关性.

"未来几个月,该利差仍是意大利股市的推手,"Intesa Sanpaolo首席分析师Gregorio De Felice表示.

分析师表示,欧元区事件是关键因素,包括西班牙是否会寻求纾困、意大利的政治发展,以及欧洲央行采取的行动等.

调查预估中值显示,意大利主要股指未来几个月表现将优于多数其他欧洲股市,6月底前会升至17,575点.

"意大利股指的表现可能胜出,受大举投资意大利政府公债的银行和保险商等企业所推动,公共事业及能源等防御股也将助一臂之力,"Cassa Lombarda的Stefano Turlizzi表示.

"国外投资者之前因欧元区危机的相关风险而从这些企业大量撤资,如今外资开始回流."(完)