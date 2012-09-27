《热点透视》日本自民党新党魁安倍晋三或能带领日本走上削减债务之路

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撰稿 Martin Hutchinson 编译 王冠中

路透纽约9月27日电---甫当选日本反对党自民党党魁的安倍晋三,或许代表日本将重返旧日好时光.安倍晋三在2006年接替倡行改革的小泉纯一郎出任首相,他是国家主义者,也主张削减预算.目前的日本民主党政府在预算工作上只做了一半,仅上调消费税.若安倍晋三再次担任首相,将是日本岌岌可危的财政状况最终恢复平衡的最佳希望.

自从1990年泡沫破裂后,日本的问题一直就是债务不断升高,且经济成长萎靡.只有2001年到2006年担任首相的小泉纯一郎以及接任15个月的安倍晋三使得债务增速减缓.政府对于发债筹资的依赖程度从2003/04财年相当于支出的45%降至2007/08财年的31%.然而,在那之后由于经济衰退和各项刺激措施,使得日本对发债的依赖度再次升高至48%.

目前的中间偏左政府在2009年上任,发现加税比减支更容易.其果敢决定在2015年10月前将消费税提高一倍,这做法无疑会造成通缩,但也应会使得公共债务增长的速度放缓.根据国际货币基金组织(IMF),日本整体政府债务将在2012年底达到相当于国内生产总值(GDP)的237%.只有一个国家--英国--曾经面临债务达到GDP的250%而且没有造成违约,而那是在1815年和1945年战争结束之后.

对于日本债务水准的安心态度源于极低的利率水准,日本10年期公债收益率(殖利率)目前仅0.78%,而且多数债务是由国内投资人持有.但这样的态度可能不合宜.随着日本社会老龄化,其存款率已降至接近美国的水准,而拥有114兆(万亿)日圆(1.5兆美元)的日本政府退休金投资基金(GPIF)已成为公债的净卖方.

除了加税之外,日本还需要削减支出,尤其是基础建设和福利的支出,逆转2008/09年和2011/12年间的11%增幅.这需要有撙节决心的政府.如果安倍晋三赢得明年的大选,这或许可以成真.(完)