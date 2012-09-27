〔钢铁产业〕CISA称正在游说政府给国内铁矿石商减税,以协助其渡过难关

澳洲经济指标总览--2月17日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透大连9月27日电---中国钢铁工业协会(CISA)高层周四对路透说,该协会正在游说政府降低国内铁矿石商的税负,以帮助他们渡过难关.
该协会副会长张长富说,价格低落已经影响到中国境内新铁矿石项目的建设,他特别指出,目前平均成本约在每吨80美元.
张长富是在大连的行业会议间隙对记者讲话.(完)
--编译 李婷仪;审校
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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