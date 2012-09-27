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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 12:08 BJT

〔钢铁产业〕CISA称正在游说政府给国内铁矿石商减税,以协助其渡过难关

路透大连9月27日电---中国钢铁工业协会(CISA)高层周四对路透说,该协会正在游说政府降低国内铁矿石商的税负,以帮助他们渡过难关.

该协会副会长张长富说,价格低落已经影响到中国境内新铁矿石项目的建设,他特别指出,目前平均成本约在每吨80美元.

张长富是在大连的行业会议间隙对记者讲话.(完)

--编译 李婷仪;审校

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