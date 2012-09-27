〔日本股市〕日经指数早盘收平,仍受欧元区疑虑打压

国际油市：伊拉克南部原油出口2月迄今继续小幅下滑，保持1月态势
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
路透东京9月27日电---日股日经指数周四早盘收平,上攻受阻,此前西班牙针对节约措施的抗议活动增添纾困方面的疑虑,且日股无视于其他亚洲股市的弹升走势.
社群游戏公司Gree Inc (3632.T)及DeNA Co Ltd(2432.T)面临沉重卖压,稍早日经新闻报导指出,电信业者NTT DoCoMo Inc (9437.T)计划在11月推出行动设备用的社群游戏网络与之竞争.
DeNA成交量居主板之冠,股价暴跌10.3%,Gree则是重摔11.3%,且为成交量第二大的个股.NTT DoCoMo小涨0.6%.
日经指数.N225早盘微跌3点,至8,903.66点,但守在75日均线8,858.51点上;指数周三重挫,跌破9,000点的重要心理关卡,当日有众多公司除息.
东证股价指数.TOPX跌0.3点,至742.21点,成交量为90日均值的46.6%.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
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路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
--楼价高处未算高，二手住宅市场惊现上车屋苑、资助房屋及豪宅齐创高价转手个案，昨单日有约10宗瞩目成交曝光，焦点集中港岛东区，其中鰂鱼涌居屋康山花园高层两房单位，以白表价（自由市场，已补地价）645万港元易手，尺价近1.5万港元，创全港居屋白表尺价新高。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)