〔日本股市〕日经指数早盘收平,仍受欧元区疑虑打压

路透东京9月27日电---日股日经指数周四早盘收平,上攻受阻,此前西班牙针对节约措施的抗议活动增添纾困方面的疑虑,且日股无视于其他亚洲股市的弹升走势.

社群游戏公司Gree Inc (3632.T)及DeNA Co Ltd(2432.T)面临沉重卖压,稍早日经新闻报导指出,电信业者NTT DoCoMo Inc (9437.T)计划在11月推出行动设备用的社群游戏网络与之竞争.

DeNA成交量居主板之冠,股价暴跌10.3%,Gree则是重摔11.3%,且为成交量第二大的个股.NTT DoCoMo小涨0.6%.

日经指数.N225早盘微跌3点,至8,903.66点,但守在75日均线8,858.51点上;指数周三重挫,跌破9,000点的重要心理关卡,当日有众多公司除息.

东证股价指数.TOPX跌0.3点,至742.21点,成交量为90日均值的46.6%.(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

