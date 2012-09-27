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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 11:54 BJT

《汇市简讯》美元指数若站上20日均线有利后市上攻

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* 20日移动均线下行,隔夜走势在略低处止步,目前20日均线在79.95

* 隔夜市场的厌恶风险气氛提供支撑,亚洲时段淡静盘整

* 日线动能指标仍呈正面

* 若收盘站上20日均线,则上看7月-9月跌势的38.2%回档位80.70.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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