〔路透基点〕Tower Bersama贷款案有一部分在二级市场销售--RLPC

路透香港9月26日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,PT Tower Bersama Infrastructure从2011年开始的六年期2亿美元贷款案,有一部分正在二级市场转售,价格为面值的99.5%.

该笔到期日为2017年9月的俱乐部贷款,于初级市场支付的综合收益在350基点左右.该项分期贷款的参贷行包括澳新银行(澳盛银行,ANZ)、三菱东京日联银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、星展银行、华侨银行、渣打银行和新加坡大华银行.

Tower Bersama在5月时敲定一笔五年期3.25亿美元贷款,以支持其采购电信通讯塔.那笔贷款有17家参贷机构,境外参贷机构初始利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码400基点.(完)