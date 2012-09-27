〔路透基点〕Tower Bersama贷款案有一部分在二级市场销售--RLPC

澳洲经济指标总览--2月17日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透香港9月26日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,PT Tower Bersama Infrastructure从2011年开始的六年期2亿美元贷款案,有一部分正在二级市场转售,价格为面值的99.5%.
该笔到期日为2017年9月的俱乐部贷款,于初级市场支付的综合收益在350基点左右.该项分期贷款的参贷行包括澳新银行(澳盛银行,ANZ)、三菱东京日联银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、星展银行、华侨银行、渣打银行和新加坡大华银行.
Tower Bersama在5月时敲定一笔五年期3.25亿美元贷款,以支持其采购电信通讯塔.那笔贷款有17家参贷机构,境外参贷机构初始利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码400基点.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
--外传大陆零售业龙头高鑫将携手中国最大电商阿里巴巴，润泰集团总裁尹衍梁明确表示，〞高鑫旗下的中国大润发姑娘要出嫁，追求者有三家。〞他指出，洽谈的不只阿里巴巴，还包括马化腾的腾讯、张近东的苏宁，中国电商三大巨头都正向中国大润发求婚，〞只是婚期何时、嫁妆多少？现在还不知道。〞
--新春后购买力释放，楼价500万港元以下的上车户，获买家追价入市。沙田河畔花园A座高层连天台户，实用面积269平方尺，获买家以440万港元承接，尺价16,357港元，尺价及楼价同创屋苑新高。