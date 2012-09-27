〔路透基点〕仁恒置地部分贷款仍尚在二级市场沽售--RLPC

路透香港9月26日电---汤森路透旗下基点援引银行界消息人士表示,仁恒置地(香港)2014年7月到期的三年期1.50亿美元循环信用贷款有一部分仍在二级市场沽售,价格为面值的95%.

5月时披露有一笔500-1,000万美元的贷款在二级市场.这次仍是同一笔.

根据消息人士,该项贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350基点.在二级市场的95%面值价格约相当于综合收益600个基点以上.

该项贷款在初级市场是由汇丰、摩根大通和RBS担任牵头行.

仁恒置地在中国开发高端住宅地产,在上海、南京、成都、天津、珠海、苏州及贵阳都有据点.(完)