〔路透基点〕仁恒置地部分贷款仍尚在二级市场沽售--RLPC

澳洲经济指标总览--2月17日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透香港9月26日电---汤森路透旗下基点援引银行界消息人士表示,仁恒置地(香港)2014年7月到期的三年期1.50亿美元循环信用贷款有一部分仍在二级市场沽售,价格为面值的95%.
5月时披露有一笔500-1,000万美元的贷款在二级市场.这次仍是同一笔.
根据消息人士,该项贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350基点.在二级市场的95%面值价格约相当于综合收益600个基点以上.
该项贷款在初级市场是由汇丰、摩根大通和RBS担任牵头行.
仁恒置地在中国开发高端住宅地产,在上海、南京、成都、天津、珠海、苏州及贵阳都有据点.(完)
--编译 李婷仪;审校 沈以文
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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