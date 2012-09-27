〔路透基点〕澳门美高梅银团贷款传出二级市场已见买家--RLPC

澳洲经济指标总览--2月17日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透香港9月26日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士称,澳门美高梅尚在初级市场推动的五年期约15亿美元的银团贷款传出有买家.
根据消息人士,二级市场听说有一笔综合收益类似于那笔融资案的贷款.
该项贷款案基于逾四倍的杠杆比率,初步利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点.若杠杆比率在3.5-4倍,则加码将降至225个基点;若杠杆比率为3-3.5倍,则加码将降至200个基点;若杠杆比率不到3倍,则将在175个基点.
承贷2亿美元的银行,最高先付费用为200个基点;承贷1.5亿美元的银行,最高先付费用为150个基点;承贷1亿美元的银行,最高先付费用为100个基点;承贷5,000万美元的银行,最高先付费用为75个基点.
有超过12家银行在初级市场参与是项联贷.其中包括:美银美林、巴克莱、大西洋银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、德意志银行、摩根大通、摩根士丹利、苏格兰皇家银行、加拿大丰业银行、三井住友银行、大丰银行和瑞银.
是项贷款初步认购时就达17亿美元.
所筹资金将用于再融资,或有可能为澳门美高梅的Cotai新项目融资.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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