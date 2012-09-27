〔路透基点〕法国Neopost寻求在台湾市场筹办凭证式联贷--RLPC

路透香港9月26日电---汤森路透旗下基点援引消息人士表示,法国Neopost SA正寻求在台湾市场筹办一笔8,000万至1.2亿美元的四年期凭证式贷款(Schuldschein)融资.

根据消息人士指出,德意志银行负责安排此项融资,洽商的价码为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)上浮约250个基点.

据称融资所得将用于一般企业用途.

台湾银行业者曾经买进在亚洲筹资的欧洲企业凭证式贷款(Schuldschein).但消息人士称,这是第一次这类融资完全在台湾筹办联贷.

Schuldschein传统上为德国金融商品,基本上为兼俱债券及贷款特色的私募工具.

Neopost SA在2007年7月签约完成一笔7.5亿欧元(9.65亿美元)循环信贷,期限为五年,但有两次机会可延长一年,利率为较欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码20个基点.(完)