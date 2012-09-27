〔路透基点〕法国Neopost寻求在台湾市场筹办凭证式联贷--RLPC

欧洲股市：七日连涨势头止步，金属价格走软打压矿业股
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。
路透香港9月26日电---汤森路透旗下基点援引消息人士表示,法国Neopost SA正寻求在台湾市场筹办一笔8,000万至1.2亿美元的四年期凭证式贷款(Schuldschein)融资.
根据消息人士指出,德意志银行负责安排此项融资,洽商的价码为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)上浮约250个基点.
据称融资所得将用于一般企业用途.
台湾银行业者曾经买进在亚洲筹资的欧洲企业凭证式贷款(Schuldschein).但消息人士称,这是第一次这类融资完全在台湾筹办联贷.
Schuldschein传统上为德国金融商品,基本上为兼俱债券及贷款特色的私募工具.
Neopost SA在2007年7月签约完成一笔7.5亿欧元(9.65亿美元)循环信贷,期限为五年,但有两次机会可延长一年,利率为较欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码20个基点.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 高琦
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。
路透2月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.1 7 341.0 2 * 3月 345.5 20 333.0 14 * 4月 336.5 57 326.4 41 * 5月 332.7 109 320.0 62 * 6月 320.2 683 310.6 654 * 7月 316.2 5099 306.6 3648 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
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