〔欧元区金融〕研究提高ESM放贷火力,盼具备和EFSF同样实力

路透布鲁塞尔9月26日电---兼任欧元区永久和暂时性救助基金执行官的雷格林表示,欧元区各国正研拟提高其永久性救助基金的放贷火力,使之具备和暂时性基金同样的救助实力.

具备5,000亿欧元放贷能力的欧洲稳定机制(ESM),将于下个月取代暂时性的欧洲金融稳定机构(EFSF),成为欧元区永久性的抒困基金.

但决策人士也坚持主张赋予ESM优先债权人地位,这样既使其蒙受亏损的风险降至最低,又会使其更难建立共同融资计划.

为将EFSF救助火力提升至最大,欧元区政府曾同意让EFSF为陷入困境的国家标售的公债提供保险凭证,担保其潜在损失的20-30%.

同样,EFSF可与民间投资者一道建立共同投资基金,在二级市场购买欧元区公债,但附带条件是如果这些债券发生违约,EFSF将承担某个百分比的潜在损失.

雷格林指出,外界一直期待ESM有类似的力量可供支配,而有关ESM有什么确切能力的讨论,现在也将结束.

"我们的成员国正考虑,把去年将EFSF能力提升至最大程度的方法继续应用于ESM,也就是部分保险凭证和共同投资基金."他周二在一场投资者会议说.

"正在进行技术性工作,一旦ESM开始运作,将在适当时候由ESM管理团队加以考虑."(完)