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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 14:05 BJT

《汇市简讯》澳元近日下跌后,获得空头回补买盘提振

0545GMT

* 澳元/美元及澳元/日圆获得空头回补,亦有东京买盘

* 宏观基金似乎遭轧空

* 1.0390上方及1.0400的澳元/美元停止单遭触发,1.0400之前的卖盘遭消化

* 1.0450上方有更多停止单.(完)

--编译 蔡美珍;审校 于春红

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