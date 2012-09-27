〔国际油市〕供应疑虑支撑布兰特原油持稳110美元上方,欧债危机限制涨幅

路透新加坡9月27日电---布兰特原油期货周四持稳在110美元上方,因中东供应中断的疑虑重燃;在此同时,欧债危机加剧强化了石油需求增长疑虑,限制油价涨幅. 对于西班牙纾困的不确定性,加上决策者仍在就希腊的债务进行角力,凸显出欧洲应对危机的困难,这打压从亚洲股市、欧元到金市等广泛市场. 不过伊朗有关让所有破坏其核设施努力失效的评论,则支撑油价.