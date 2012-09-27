〔台湾债市〕101/9殖利率微收高,养券当道盘面水波不兴

路透台北9月27日电---台湾10年券101/9殖利率周四微幅收高.早盘先反映昨晚美债殖利率下跌利多小幅开低,惟台股随着亚洲股市走强,则令短多获利回吐,终场反而以弹高作收.

交易商表示,今日101/9殖利率接近了发行前交易期间的低点1.16%,多头追价力道明显不足,引发了获利了结卖压出笼,但交易商近期参与的意愿低落,卖压并不强劲.由于缺乏带动盘势的题材,近期台债仍不脱随国际局势浮沉的盘整格局,101/9殖利率区间将不脱1.16-1.18%.

"今日还是区间当冲为主,跟着股市波动."一证券商交易员表示.

另一大型证券商交易员称,现在台债的气氛就是由实质买盘主导,在殖利率偏低情形下,交易商若做多难以引发跟风,若放空,则白白让实质买盘捡便宜货,不如就随势短线来回操作或退出观望,才是明哲保身之道.

美国公债价格周三上扬,因对欧洲的忧虑重现,促使投资者买入避险公债.投资者担心西班牙不愿要求全面救助可能使欧债危机持续的时间延长.美国指标10年期公债US10YT=RR价格尾盘上扬15/32,收益率(殖利率)报1.62%,低于周二尾盘的1.67%.[US/NCN]

台湾股市周四收高0.18%,加权股价指数.TWII收涨14.17点,报7,683.80点,今日开盘持平.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO +0.35 1.1685 1.1620-1.1685 98.5

101/9在完成交割后,根据柜买中心公布的持券集中度统计,前三大买家的持券比重连两天维持在42%,前10大的比重也持稳在67%不变.交易商推测,应该只有邮局与另一家金融机构持有较大比例的筹码,其余持有的额度多在10余亿台币,筹码并不集中.

不过证券商交易员认为,10年冷券的筹码状况相对稳定,对流动券101/9形成有力支撑,因此也不用寄望这些持券比重不高的买盘会将筹码倒出,引发市场波动.

另一大型证券商交易员则称,台债长期在狭幅区间内整理,已营造了一个良好的养券环境,连交易商都兴起了一股养券风潮,在此趋势下,筹码集中与否,都不能当作市况可能剧烈变化的推测依据.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1685

5 101/6 A01106=TWO 0.8830

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)