〔澳洲股市〕中止三连跌收高,中国挹注市场消息提振投资者信心

路透悉尼9月27日电---澳洲股市周四收高0.5%,中断此前连续三天的跌势,因中国央行将挹注货币市场1,800亿元人民币的消息,令投资者因欧债危机而摇摇欲坠的信心为之提振. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数上涨22.6点至4,384.2点. "中国央行流动性挹注给了市场信心,"CMC Markets的Ben Taylor称.(完) --编译 张若琪;审校 王冠中 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]