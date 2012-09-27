〔路透专访〕台湾有条件实现人民币存款规模不逊于香港--永丰金董事长

* 台湾人民币存款有条件不比香港差,或超6,000亿

* 对陆银参股持开放态度

* 待税问题解决,永丰余母公司将发行第一档人民币债券

* 南京子行申请案已递件,金管会审议中

记者 詹静宜

路透台北9月27日电---三年前即已涉足人民币业务的台湾中小型金控永丰金控(2890.TW)旗下永丰银行,现已挤进台湾人民币存款量第四大银行.随着台湾正在向离岸人民币中心努力迈进,永丰金董事长何寿川大胆预估,台湾绝对有条件让人民币存款规模不会比香港差,台湾人民币存款可望突破6,000亿元.

何寿川在接受路透专访时并指出,由于台币利差仅有1%,才会苦思走出台币低利差困境,2009年预见人民币市场即将崛起,便把人民币当作永丰银行的业务发展主轴.

"(当初推人民币业务)连同仁都没有个人相信,想说外行才会讲外行话,...直到上半年人民币业务已占获利的10%以上,现在国外部主管都变成英雄,"他说.

永丰金资料显示,目前永丰银行人民币存款业务在台资银行中的市占率达12-13%,远高于台币业务市占率的3.5%.

何寿川预估人民币业务开放将改变台湾的资产结构.他分析道,台湾绝对有条件让人民币存款规模不会比香港差,如自由度跟香港一样,台湾人民币存款量会很自然超过6,000亿人民币,有机会让台湾脱离1%利差困境,这将带来资产结构性变化,企业利差有高一点,银行才有可能支持产业的转型.

据他估计,香港人民币存款5,538亿占香港总存款9,798亿美金的9%;以台湾目前总存款10,878亿美元推算,9%代表未来人民币会有6,168亿存款的空间;去年两岸贸易突破1,600亿美元,如果其中10%以人民币结算,依"四小龙"的经验,160亿美元将衍生出至少9,000亿到9兆人民币的外汇交易量.

台湾国际金融业务分行(OBU)人民币存款7月底达160.96亿人民币,月增1.48%.而同期香港人民币存款已续增至5,632亿元.

对于市场忧心人民币升值预期暂歇将影响台湾人民币业务推展,他则认为,在美国推出第三轮量化宽松(QE3)后,所有货币兑美元都有升值机会,人民币长线还是升值货币.

何寿川认为,以往台湾人民币汇兑都是绕道香港,不但客户不便,也伤害台湾金融机构的竞争力,因此两岸货币的汇兑要流通,才方便台商透过台银做为资金调度,及提升台商对人民币使用的效率,强化台湾在区域金融的竞争力.

"适度以人民币做为清算,可以减少对美元的依赖,"何寿川说.

根据中国海关总署统计,台湾为中国大陆2011年第五大进口地区,去年总额达1,249.2亿美元,年增7.9%;而据台湾进出口统计,中国大陆为台湾2011年最大出口地区,总出口额高达1,240.5亿美元,年增8.1%,同时中国大陆也是台湾2011年第二大进口地区,总进口额高达452.8亿美元,年增20.5%.

台湾央行及中国央行8月底同步宣布两岸签署货币清算机制MOU,将"两岸经贸活动"纳入清算范围,将于60天内生效.但业内人士认为台湾离离岸人民币中心的梦想仍显遥远.台湾央行总裁彭淮南日前亦表示,虽然台湾朝向人民币离岸中心的方向努力,但香港其实有特殊优势不容忽视.[ID:nST0557825]

**中国工商银行力挺,永丰银拼两岸直接汇款**

藉由全球最大市值银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)的大陆通路当靠山,永丰银行继去年8月开创汇款新平台"两岸美元汇款一日通"后,今年6月永丰银行再推出"两岸人民币一日通"的人民币汇款业务,主打60分钟内就可将人民币款项汇至中国工商银行在大陆境内逾16,000个网点,而汇款至大陆境内其他银行也可在一日之内抵达,省去香港转汇手续,减少汇兑损失.

在台湾,永丰银行的新台币存款市占排名第12位,却获得中国"巨无霸"银行青睐,市场皆"好奇"何寿川跟中国工商银行间的好交情.

"我没有特别帅,是同仁对接当中,发现这家银行跟他家不同,"他说.

当年中国工商银行并未因为永丰银在台湾的市占率不高而拒于门外,为永丰银成功切入人民币开启一扇窗.

他也称,跟中国大行合作,总有他现在做不到,或是现在想到不愿意做的事,所以跟工商银行建议可以合作工银没有做,或者是工银现在不想做的东西.

相较于中国大行,永丰银就是因为人力较少,需要采用电子金融,因此永丰银在电子金融布局的确有所领先.

永丰银因为扩展人民币业务跟中国工商银行建立好交情,市场看好陆银可能参股永丰银行,但何寿川仅愿意回应说,"对陆银来台参股持开放态度".

然目前台湾金管会规定陆银来台参股上限为5%."请中国大行来台参股5%有点在修理人,"他说.

何寿川建议,提高陆银来台参股上限由现行5%到20%,两岸金融业相互参股上限比例相同,使双方利益一致,从竞争转为合作,有助于强化在大陆地区发展之流动性及营运支持;如陆银参股金控20%,可能会成为金控最大股东,台湾管理单位可能会有点犹豫,但陆银参股金控的子公司银行20%后,金控母公司也还持有子公司银行80%持股.

"不要让他(陆银)一直来台设立分行...为何不让他来参股一点,不让他(陆银)参股投资金控,也可以让他投资银行."他称.

以资产计中国第六大银行--招商银行(3968.HK)(600036.SS)行长马蔚华8月初来台时曾表示,来台湾参股银行5%,实在没吸引力.他并指出,来台参股起码要有点影响力,最好是超过51%,掌有控股权,不过现阶段不可能,"那参股20%总是比5%好."[ID:nST0537415]

**永丰余拟发行第一档人民币债券**

永丰金控关系企业永丰余(1907.TW)集团子公司去年2月已发行台湾第一档点心债,今年8月间永丰余又公告,董事会已决议以台湾母公司为主体发行海外有担保普通公司债,这将是首档台湾母公司至海外发行的人民币企业债.

台湾金管会7月初放行台湾企业以母公司为主体发行海外人民币债,以新增企业的新筹资管道,但因税负及申请程序等问题,市场反应并不热络.[ID:nST0541935]

针对新债发行的进度,何寿川说明,还在请示金管会,建议从市场成本面去考虑.他并称,"在国外发不要税,台湾公司在当地发就要抽税,开放这个市场等于没开放."

他表示,如果这些事情解决了,永丰余可能会成为第一家在DBU(指定外汇银行)发行人民币债券,现在已进入最后阶段.

去年2月永丰余子公司永丰余(盖曼)在香港发行3年期人民币债券,以3.1%定价.这是首家台湾企业加入火热的"点心"债券市场.[ID:nST0363652]

台湾造纸业龙头永丰余在大陆布局多年,永丰金控挟着相关企业永丰余集团优势,持续积极布建大陆市场,包括今年首季香港分行获准成为第一家纯台资银行可进入大陆债券市场买卖.

**永丰银行南京子行申请中**

永丰金日前表示,大陆南京代表处于6月设立满一年,将投入20亿人民币升格子行,已向金管会送件申请,此成为首家递件申设子行的台资银行.

何寿川称,"子行申请已依照程序在做,在金管会同意后,就会马上向大陆主管机关提出申请."

他指出,永丰银算是挑了一条辛苦的路去走,要有能力跟当地银行竞争,不能老是想最容易的事情去做.

永丰金周四收在平盘,报12.30台币,大盘加权指数收涨0.18%至7,683.80点.(完)