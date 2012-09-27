〔两岸经贸〕林中森出任海基会董事长,经济事务仍优先于政治协商

路透台北9月27日电---台湾对大陆谈判机构--海基会董事会周四通过由林中森接任新任董事长的人事案.林中森在记者会上指出,两岸事务繁多,经济事务仍将优先于政治协商.

林中森原任国民党秘书长,在此波内阁人事调动中,由总统马英九安排接替江丙坤出任海基会董事长.

林中森过去职务和两岸事务未有直接关联,也从未去过大陆,他表示上任后已安排行程将勤跑对岸,与对岸建立互信,希望海峡两岸能互利双赢、相互提升.

不过因他过去专长在行政与协调,其出线令外界联想两岸协商的重点是否将有所转变.他在记者会上明确指出,他出任并不是为两岸政治协商铺路.

"比这个(政治协商)急迫的事情更多...经济问题还是摆在前面."他说.

稍早于国民党秘书长交接的场合中,马英九表示,虽然林中森在两岸事务上是"一张白纸",但他曾任行政院秘书长,娴熟政务和民间,将成为未来两岸交流的重要桥梁.

自国民党2008年重返执政以来,江丙坤即成为两岸谈判的首席代表,四年多来与中国海协会会长陈云林举行了八次江陈会,完成包括两岸直航、大陆观光客赴台湾旅游、两岸金融合作、ECFA(两岸经济协议)等18项协议,加速两岸经贸的紧密程度.

江丙坤卸任后,将出任属荣誉职的总统府资政.外界也传出与中信金控(2891.TW)辜家关系良好的他,或将转任中信金控相关集团职务,但都未获证实.(完)