〔印度金融〕总理盼采取措施以避免卢比剧烈波动--财长

路透新德里9月27日电---印度财政部长齐丹巴南周四在执政联盟盟友会议后称,总理希望采取措施以避免印度卢比出现大幅震荡. 他没有具体说明可能是怎样的措施. 印度卢比INR=D2在6月22日跌至57.32的纪录低位,较2月初所及的2012年高位挫跌逾15%,但此后又回升了7.5%. "总理强调有必要采取一些措施,确保卢比不会剧烈震荡."齐丹巴南说.(完) --编译 张若琪; 审校 高琦