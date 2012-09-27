〔钢铁产业〕安赛乐米塔尔将关闭两座法国北部钢铁高炉--报载

路透巴黎9月27日电---根据报纸Liberation的报导,钢铁制造业巨擘安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)已决定,确定关闭两座位于法国北部的闲置钢铁高炉,这使得社会党的政府在力搏节节高升的失业之际,急欲维持该工厂的运作.

法国生产复苏部长蒙特布尔预定周四将访问位于Moselle地区Florange的工厂.

Liberation未引述消息来源报导指出,社会党的法国政府正与安赛乐米塔尔磋商,以1欧元买下那两座高炉,再其找一家愿意接手营运的企业.(完)