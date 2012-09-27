〔台湾汇市〕台币/美元收升,出口商季底前抛汇带动

* 出口商在季底前出脱手上美元

* 午后同受上海股市大涨提振

* 外商及银行间转趋观望

* 明天估交投区间29.3-29.4

路透台北9月27日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘升值7.7分.在出口商季底的抛汇需求带动下,台币稳中偏升,且午后受上海股市大涨提振,偏升趋势更为明显.不过数天来阴晴不定的走势让外资及银行间转趋观望,交易量并不大.

汇银人士指出,今日盘中由海峡彼岸传出中国或将改革新股发行制度的传言,推升上海股市走强,尽管证监会否认相关传言,已吸引部分投机部位布局,认为台币或同受推升,午后更确立稳中偏强态势.但出口商美元卖压已不如先前沉重,外资也双向布局,盘中交易尚称平稳.

"今天除了中国的消息,场上算安静,外资的flow(进出)也不明显."一本地银行交易员说.

中国股市沪综指周四午后受市场传言"新股可能暂停发行数月"消息提振,盘中大涨逾3%,券商、保险等金融股领涨.沪深300指数.CSI300收高3.1%;沪综指.SSEC大涨2.6%.不过接近监管层人士向路透表示,中国证监会下午将召开例行新闻会,但无关新股发行制度改革.[ID:nSB1800334]

交易员指出,台币走势不脱区间,除非欧洲今晚有令人意外的消息,欧元再度走出方向,否则台币明天料仍在当前的交易区间来回,约29.3-29.4.近日来出口商在29.400以上卖盘不断,台湾央行则守住29.300价位,令台币相对平稳.

市场人士也认为,明日是月底/季底的最后交易日,但出口商数天来的美元卖量已大,明日料不会有急遽增加的状况,不至于过份推升台币.而在欧债阴影重燃的情况下,市场也暂不会以大部位冒然押注,都令台币短期走势陷入僵滞.

此外,针对美国推出第三轮量化宽松(QE3)所带来的资金效应,金融监督管理委员会主委陈裕璋周四表示,如有需要将配合央行掌握外资动向,可以透过保管银行了解外资资金用途、汇入目的,依规定没有符合投资目的,这个帐户就不可再用.[ID:nSB1800062]

台湾股市.TWII今日微幅收高0.18%报7,683.80点,外资及陆资则再度转卖为买,今日在台股买超27.74亿台币.[ID:nST0558491]

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场今日盘中不复见上日积极回补美元的动作,美元/台币一周及一个月期换汇点重回平盘附近,难以指出明显方向.

多数亚洲新兴货币周四升高,因投资者认为近期跌幅过度而回补空头仓位,并且本地出口商有结汇需求.不过亚币前景仍因欧债危机而显得黯淡.[EMRG/SGCN]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.420 29.497 29.348-29.500 29.500 5.60 8.96

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.356 29.397 29.350-29.404 29.404 2.87 4.79

COSMOS1

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PNDF

美元/台币一个月期 0.000/0.010 0.025/0.035

美元/台币六个月期 -0.150/-0.130 -0.120/-0.100

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