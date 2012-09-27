〔欧股业绩〕瑞典H&M第三季获利低于预估,受经济和天气因素拖累

* 税前获利49亿瑞典克朗,预估为53.7亿

* 毛利率58.2%,预估为59.1%

路透斯德哥尔摩9月27日电---全球第二大服饰零售商--瑞典Hennes & Mauritz (H&M)(HMb.ST)周四表示,消费者信心低迷、天气欠佳,又加上汇率的负面影响,使其第三季毛利率和获利受到打击.

"无论是天气还是宏观经济趋势,时尚零售业在许多市场都面临很大挑战,"该公司执行长Karl-Johan Persson在声明稿称.

该集团表示,其第三季(6-8月)税前获利达49.0亿瑞典克朗(7.3996亿美元),上年同期为48.5亿瑞典克朗,路透调查预估中值为53.7亿瑞典克朗.

H&M称,该季税前获利因汇率折算而下降2亿瑞典克朗.

该公司毛利率从上年同期的58.6%降至58.2%,也低于路透调查预估的59.1%.

H&M的2,600家店舖遍及44个市场,目前在中国、美国和英国正快速扩展,公司表示今年将加快拓展脚步,目前目标已由先前设定的275家新店舖提高到300家.(完)