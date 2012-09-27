〔欧股业绩〕瑞典H&M第三季获利低于预估,受经济和天气因素拖累

《香港报摘》--经济日报2月17日
--新春后购买力释放，楼价500万港元以下的上车户，获买家追价入市。沙田河畔花园A座高层连天台户，实用面积269平方尺，获买家以440万港元承接，尺价16,357港元，尺价及楼价同创屋苑新高。
* 税前获利49亿瑞典克朗,预估为53.7亿
* 毛利率58.2%,预估为59.1%
路透斯德哥尔摩9月27日电---全球第二大服饰零售商--瑞典Hennes & Mauritz (H&M)(HMb.ST)周四表示,消费者信心低迷、天气欠佳,又加上汇率的负面影响,使其第三季毛利率和获利受到打击.
"无论是天气还是宏观经济趋势,时尚零售业在许多市场都面临很大挑战,"该公司执行长Karl-Johan Persson在声明稿称.
该集团表示,其第三季(6-8月)税前获利达49.0亿瑞典克朗(7.3996亿美元),上年同期为48.5亿瑞典克朗,路透调查预估中值为53.7亿瑞典克朗.
H&M称,该季税前获利因汇率折算而下降2亿瑞典克朗.
该公司毛利率从上年同期的58.6%降至58.2%,也低于路透调查预估的59.1%.
H&M的2,600家店舖遍及44个市场,目前在中国、美国和英国正快速扩展,公司表示今年将加快拓展脚步,目前目标已由先前设定的275家新店舖提高到300家.(完)
--编译 张若琪;审校 王冠中
--新春后购买力释放，楼价500万港元以下的上车户，获买家追价入市。沙田河畔花园A座高层连天台户，实用面积269平方尺，获买家以440万港元承接，尺价16,357港元，尺价及楼价同创屋苑新高。
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