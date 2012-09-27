〔台湾央行〕共发行510亿台币存单,发行余额增159亿

《香港报摘》--经济日报2月17日
--新春后购买力释放，楼价500万港元以下的上车户，获买家追价入市。沙田河畔花园A座高层连天台户，实用面积269平方尺，获买家以440万港元承接，尺价16,357港元，尺价及楼价同创屋苑新高。
路透台北9月27日电---台湾央行周四公布,今日共发行510亿台币存单.若相较存单到期金额351亿,存单发行余额增159亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 442
91天期 0.93 54
182天期 1.05 14
央行上日共发行3,125亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,682.25亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周四超额准备为205亿台币;累计超额准备为342亿台币,加计前期1%的超额准备为1,304亿台币.(完)
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
--新春后购买力释放，楼价500万港元以下的上车户，获买家追价入市。沙田河畔花园A座高层连天台户，实用面积269平方尺，获买家以440万港元承接，尺价16,357港元，尺价及楼价同创屋苑新高。
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国