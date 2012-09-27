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市场报道 | 2012年 9月 27日 星期四 15:44 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑受月底资金流动预期主导

0722GMT

* 欧元/英镑受月底资金流动预期主导

* 本周料有欧盟支付英国农业补助相关的30亿欧元卖盘

* 周五则料有欧元买盘

* 阻力在9月21日高位0.8008英镑,支撑在9月25日低点0.7936,55日均线0.7910.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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