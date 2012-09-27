《汇市简讯》欧元/美元选择权波动率承压,仍受现汇牵动

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* 现汇回升脱离周三创下的美联储会后新低1.2848,这令选择权波动率承压

* 一个月期价平选择权波动率仅8.7%,现汇跌至低点至曾触及9.0%,两个月期为8.75%,此前为9.0%

* 三个月期波动率目前为8.95%,此前为9.2%,六个月期波动率仅9.35%,一年期盘初在10.1%

* 支撑位在近期触及的数年低点--一个月期为8.2%,三个月期为8.6%,一年期为9.7%

* 一周期选择权波动率上扬,因跨越欧洲央行事件,但伦敦盘初已由9.6%降至9.4%.(完)

--编译 蔡美珍; 审校 高琦

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