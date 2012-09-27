《汇市简讯》欧元/美元选择权波动率承压,仍受现汇牵动

《香港报摘》--经济日报2月17日
--新春后购买力释放，楼价500万港元以下的上车户，获买家追价入市。沙田河畔花园A座高层连天台户，实用面积269平方尺，获买家以440万港元承接，尺价16,357港元，尺价及楼价同创屋苑新高。
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* 现汇回升脱离周三创下的美联储会后新低1.2848,这令选择权波动率承压
* 一个月期价平选择权波动率仅8.7%,现汇跌至低点至曾触及9.0%,两个月期为8.75%,此前为9.0%
* 三个月期波动率目前为8.95%,此前为9.2%,六个月期波动率仅9.35%,一年期盘初在10.1%
* 支撑位在近期触及的数年低点--一个月期为8.2%,三个月期为8.6%,一年期为9.7%
* 一周期选择权波动率上扬,因跨越欧洲央行事件,但伦敦盘初已由9.6%降至9.4%.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 高琦
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--新春后购买力释放，楼价500万港元以下的上车户，获买家追价入市。沙田河畔花园A座高层连天台户，实用面积269平方尺，获买家以440万港元承接，尺价16,357港元，尺价及楼价同创屋苑新高。
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国