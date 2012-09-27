〔台湾货币市场〕短率大致平稳,央行公开市场操作利率维持不变(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 月底效应发酵令资金吃紧

* 短率略走升

记者 高洁如

路透台北9月27日电---台湾银行间短率周四略有向上,由于月底和季底效应发酵,银行放款升高推升资金需求,令资金略略吃紧,新钱难找之下,短率略微走升.

市场调度人士指出,不少银行不能承做跨月的拆款,且外商银行游资较为短少,令有资金需求的银行新钱难觅.加以票券商今日缺口也不小,供需失衡下,短率略微走高.

"今天外面拆出资金很少..票券商电话打的很勤,"一位民营银行交易员表示.

在此情况下,今日银行拆出予同业或票券商的利率皆见走升.以隔拆和一周拆款利率高位而言,较上日各升高4基点和2基点.

本地时间15:20银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.400%,上日在0.388%;区间落在0.295-0.58%,上日在0.295-0.54%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.62%,上日在0.360-0.60%.

**短票成交**

票券商则指出,已经许久没有感受到资金吃紧的情况,适逢月底及季底,银行资金供给意愿更加低落,令票券商资金难觅.

他们并表示,为了确保明天9月最后一天的资金不过分吃紧,今日下午已先行联络银行客户预框明日的资金.

"现在大家还在排队,结果怎么样还不知道,"一位大型票券商交易员表示.因此他们认为,明日的短票利率可能还有些微走升空间.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.82-0.83%;上日在0.81-0.83%.免保短票成交在0.84%以上.

台湾央行周四公布,今日共发行510亿台币存单.若相较存单到期金额351亿,存单发行余额增159亿.[TW/MMTCN]周五存单到期金额为2,990亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周四超额准备为185亿台币;累计超额准备为527亿台币,加计前期1%的超额准备为1,489亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债10天期附买回(RP)利率则是持稳.法人因季底作帐因素基金遭赎回增加,不过投信业者并未因此大举解约,再加上寿险也有余钱,因此只有让调度时间略微增加,利率则持稳不变.

一大型证券商交易员表示,季底来临,投信虽被赎回,但公司债RP还是很容易承做.感觉整体资金偏宽裕,没有季底该有的紧俏状况.

另一大型证券商交易员指出,今日投信先解约再给钱的状况变多,主要是为了继续持有公司债,调度较为充裕的基金来承接.

"调度的时间有稍微拉长."她说.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)