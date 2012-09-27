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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 06:28 BJT

****澳新经济指标预测--9月28日-10月5日****

路透9月27日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------9月24日当周--------------------------------

9月27日(四)

2245 新西兰建筑许可 8月 -- +2.0%

9月28日(五)

0130 澳洲民间信贷(较前月) 8月 -- +0.2%

房屋信贷 -- +0.3%

----------------------------------10月1日当周--------------------------------

10月1日(一)

0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 9月 -- +0.6%

10月2日(二)

0430 澳洲央行利率决定 10月 -- 3.50%

10月3日(三)

0130 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 8月 -- 逆差5.56

进口 -- -1%

出口 -- -3%

10月4日(四)

0130 澳洲建筑许可 8月 -- -17.3%

民间住宅许可 -- +1.6%

0130 澳洲零售销售(较前月) -- -0.8%

10月5日(五)

暂无重要经济指标 (完)

--整理 李婷仪;审校 郑茵

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