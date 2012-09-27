澳新经济指标预测--9月28日-10月5日****

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8489元附近
路透上海2月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8489元附近，较上日升值约140点。
路透9月27日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月24日当周--------------------------------
9月27日(四)
2245 新西兰建筑许可 8月 -- +2.0%
9月28日(五)
0130 澳洲民间信贷(较前月) 8月 -- +0.2%
房屋信贷 -- +0.3%
----------------------------------10月1日当周--------------------------------
10月1日(一)
0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 9月 -- +0.6%
10月2日(二)
0430 澳洲央行利率决定 10月 -- 3.50%
10月3日(三)
0130 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 8月 -- 逆差5.56
进口 -- -1%
出口 -- -3%
10月4日(四)
0130 澳洲建筑许可 8月 -- -17.3%
民间住宅许可 -- +1.6%
0130 澳洲零售销售(较前月) -- -0.8%
10月5日(五)
暂无重要经济指标 (完)
--整理 李婷仪;审校 郑茵
路透上海2月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8489元附近，较上日升值约140点。
路透2月17日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7592 港元) 美国股市三大指数周四收盘涨跌不一，道琼工业指数升7.91点，或0.04%，至20,619.77点，连续 第六个交易日创纪录最高收位，但只是微幅收高；而标准普尔指数受能源股跌势拖累小跌。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.570 -0.75 23411 9.510 -0.10
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月16日(周四)走势纵览。