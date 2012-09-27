〔货币市场〕美国国库券收益率料将仍是陷于区间波动

美国债市：30年期通膨保值债券得标收益率为一年来最高
路透纽约2月16日 - 美国财政部数据显示，周四标售70亿美元30年期通膨保值债券(TIPS)，得标收益率(殖利率)0.923%创一年来最高。
路透纽约9月27日电---美国国库券收益率在可预见的未来料将陷于区间,因市场将焦点转向较长天期的美国公债.
CRT Capital Groupe公债分析师Ian Lyngen说,除非美联储(FED)对超额准备金利率有动作,或者美国政府又像去年那样因债务上限谈判陷入僵局而濒临违约、抑或是全球货币政策预期出现转变,否则美国国库券波动将不会太大.
"我的答案就是,那些情况都不会发生,"他说.国库券将"持续区间波动趋势,大多数美债市场的焦点已经不在国库券了."
调降超额准备金利率的想法,曾经在今年夏天受到一些关注,认为美联储可藉此方式鼓励银行放贷企业或个人,从而刺激经济.
但这个议题目前已经消退.
三个月期国库券US3MT=RR收益率周四报0.091%.六个月期国库券收益率US6MT=RR报0.131%.
另外,美联储周四数据显示,9月26日止当周,经季节调整后的美国商业票据规模连续第四周萎缩.
未经季节调整的流通商业票据规模也下滑.
三个月期伦敦银行间美元拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=下滑至0.36025%,为约一年来的最低.周三报0.36225%.(完)
--编译 李婷仪;审校 孙茉莉
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路透纽约2月16日 - 美国财政部数据显示，周四标售70亿美元30年期通膨保值债券(TIPS)，得标收益率(殖利率)0.923%创一年来最高。
(重发以修正原文提取链接) * 股市下滑提振对公债的需求 * 杜德利讲话后，3月升息的机率下降 路透纽约2月17日 - 美国公债价格周四上涨，因股市下滑，且美元走软带动了对避险公 债的需求，另外纽约联储总裁杜德利周三晚间的讲话也被投资人认为相对鸽派。 美国股市下滑，因能源股跟随油价跌势，且银行股录得六日内首日下跌。 “我们对股市走软作出了一些反应，”RBC Capital Markets美国利率策略部门主管Mic hael Cloherty称。 杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席叶伦近期的言论更偏鸽派。 杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一如预期那样为经济 提供刺激，美联储准备在未来几个月上调利率。 根据CME Group的FedWatch Tool，交易商现预计美联储在3月会议上加息的机率为18%， 低于周三的31%。 指标10年期公债 价格尾盘涨17/32，收益率报2.44%，
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