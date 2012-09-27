版本:
中国
债券 | 2012年 9月 28日 星期五 06:56 BJT

〔货币市场〕美国国库券收益率料将仍是陷于区间波动

路透纽约9月27日电---美国国库券收益率在可预见的未来料将陷于区间,因市场将焦点转向较长天期的美国公债.

CRT Capital Groupe公债分析师Ian Lyngen说,除非美联储(FED)对超额准备金利率有动作,或者美国政府又像去年那样因债务上限谈判陷入僵局而濒临违约、抑或是全球货币政策预期出现转变,否则美国国库券波动将不会太大.

"我的答案就是,那些情况都不会发生,"他说.国库券将"持续区间波动趋势,大多数美债市场的焦点已经不在国库券了."

调降超额准备金利率的想法,曾经在今年夏天受到一些关注,认为美联储可藉此方式鼓励银行放贷企业或个人,从而刺激经济.

但这个议题目前已经消退.

三个月期国库券US3MT=RR收益率周四报0.091%.六个月期国库券收益率US6MT=RR报0.131%.

另外,美联储周四数据显示,9月26日止当周,经季节调整后的美国商业票据规模连续第四周萎缩.

未经季节调整的流通商业票据规模也下滑.

三个月期伦敦银行间美元拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=下滑至0.36025%,为约一年来的最低.周三报0.36225%.(完)

--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐