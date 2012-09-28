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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 08:26 BJT

〔香港个股〕宏桥集团因为市况关系第三度延后发行美元债--IFR

路透9月28日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国第四大铝制品厂商--中国宏桥集团(1378.HK)第三度延后发行美元债。主承销商向投资人表示，市况不利于达成交易，公司将会持续观察市况。这是去年9月该公司进行路演以来第三度无法完成定价。

不在此交易的人士表示,公司和投资人间对于价格看法存在差距。据传公司希望票息为11%，亦即收益率将位于11%区间低档，公司并期望若能吸引足够的需求，这笔交易的收益率水平可以从最初参考利率11%区间高档收窄。

然而投资人似乎暗示在当前背景下，他们倾向取得12%的收益率，而累计申购额度到了2.5亿美元之后便停滞不前。主办行巴克莱(BARC.L)、瑞士信贷CSGN.VX、荷兰国际集团(ING)ING.AS、摩根大通(JPM.N)均不愿证实上述讯息，不过他们确认宏桥集团已经因为市况的关系而延后此交易。(完)

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--整理 杨淑祯; 审校 黄凯

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