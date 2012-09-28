《台湾报摘》--工商时报9月28日

* 头版头条:

--台湾投信募集纯陆股(债)基金即日起跑.金管会昨日宣布,取消国内投信基金及全权委托投资大陆有价证券不得逾基金净值30%的限制,即未来投信可发行100%投资陆股或陆债的海外基金.

* 其他:

--基本工资案的下一项攻防战产业外劳松绑,行政院下周一将由政委管中闵、薛承泰召开联席会审议,就增额雇用外劳所需加码的就业安定费、外劳雇用上限进行,政院倾向让新增投资与台商回国投资,有更多弹性进用外劳,朝40-50%方向迈进.

--富士康(2038.HK)太原厂区日前因员工斗殴,导致生产线停工,突显劳工管理的困难,也反映出富士康的机器人布署进度不如预期.消息人士透露,富士康机器人已应用在iPhone与iPad的生产,但实际上线数量只有原先规划的20分之1.

--为变身赚钱的银行,万泰银2837.TW下半年将一口气启动减资与现增,可望打平股东权益下151亿元的累积亏损.万泰银昨日指出,将在年底MCB(次顺位无担保强制转换金融债券)到期后,透过减资一次打消过去亏损,之后再进行增资.

--iPad mini迟迟未推出,近期传出相关面板供应链"卡卡"的,其中友达(2409.TW)是第一次生产IPS面板,而薄膜感应器供应商日本写真则是首次导入卷对卷制程,因此传出良率都偏低,成为影响量产进度的主因.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.