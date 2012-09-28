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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 08:28 BJT

《台湾报摘》--经济日报9月28日

* 头版头条:

--台北地院昨天第3次拍卖台北市太子敦南大楼,仅国泰人寿投标,以91亿3850万元得标.太子敦南大楼占地542.08坪,换算每坪土地约1685.8万台币,超越今年5月富邦人寿以每坪土地1,453万台币买进的太平洋敦南大楼,成为敦化商圈最贵土地.

* 其他:

--一连8天的大陆十一长假月底上路,来台观光旅客量看涨.包括旅行、游览车和旅馆全联会都预见会带来新一波旅游热潮,尤其本月底'陆客团+国旅+秋节返乡潮"将达到最高峰,但旅馆和游览车应可顺利因应.

--台湾长期低利率,对寿险业带来严重伤害.保险局长曾玉琼昨日透露,整体寿险业的利差损高达数千亿台币.有立委建议应推动保险业整并,金管会主委陈裕璋表示"这是很好的方向."

--拯救台湾存托凭证(TDR)市场,金管会及证交所将祭出7招,包括放宽TDR涨跌幅限制、放宽因流动性下市的门槛、缩短增发程序及由券商造市等,以免表现良好的TDR接连下市.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校

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