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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 10:27 BJT

〔路透基点〕台湾上菱钢铁首笔9亿台币贷款案启动--RLPC

路透香港9月27日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,台湾企银已启动上菱钢铁有限公司首次涉足市场的9亿台币五年期(3,060万美元)融资案.台湾企银为牵头行兼簿记行.

该项贷款案由借款方董事长提供担保,分为A部分的1亿台币定期贷款、以及B部分的8亿台币循环信用贷款.

A部分的分期贷款由土地和厂房作为抵押,贷款利率为较邮局一年期存款利率上浮146个基点.B部分贷款没有担保,利率为上浮166个基点.

银行受邀以下列三个档次参贷:

承贷3亿台币或以上者,获牵头行头衔以及先付费用25个基点;

承贷2亿-2.99亿台币者,获主办行头衔以及15基点的费用;

承贷1亿-1.99亿台币者,为一般参贷行,可获10基点的费用.

如果A部分贷款动用额度低于80%,或者B部分贷款动用不到50%,有15个基点的承诺费.

财务条件包括:最低流动比率一倍、最大债务比率3.5倍、最低利息覆盖比率1.5倍、最低有形资产净值为2亿台币.

取得资金将做为再融资及营运资金.

回覆期为10月12日,不过在10月5日之前承诺的银行,可获得5个基点的优惠费用.(完)

--编译 李婷仪;审校 隋芬

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