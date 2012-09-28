〔台湾金融〕金管会取消投信基金投资大陆地区有价证券限制

基金产业：全球投资者增持欧股，但顾虑法国大选--美银美林调查
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
路透台北9月28日电---台湾金融监督管理委员会表示,目前法令中投信基金投资大陆地区上市有价证券之上限为基金净资产价值30%,未来将取消此限制.这等于未来投信将可发行百分之百投资大陆有价证券的纯"中国基金".
金管会表示,为积极发展"具两岸特色之金融业务"并推动"以台湾为主之国人理财平台"规划方案,，金管会将取消前述的限制,以增加投信基金及全委资产之投资操作弹性,并提升资产管理业的竞争力.
金管会并称,放宽投资限制后,投信基金及全委资产投资大陆及港澳地区有价证券将与投资外国有价证券适用相同规定,以公募基金为例,其投资标的包括于证券集中交易市场交易之股票、存托凭证及符合一定信用评等之债券等.
金管会也提醒表示,在取消投信基金及全委资产投资大陆地区有价证券之限制后,投信基金及全委资产之操作,仍应符合契约、公开说明书、证券投资信托基金管理办法、全委管理办法以及相关规定.(完)
--记者 高洁如; 审校 黄凯
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
* 分配不均仍未改善，跨月利率高位走扬 * 外资持续汇入，但资金流向本地银行 * 银行发行存单多，短票利率走高 记者 董永年 路透台北2月15日 - 台湾银行间短率周三大致持稳，惟跨月利率高位走扬。资金调度人员称，今日有11.8 亿美元国际债券交割，且因银行发行存单较多，令分配不均状况无法改善，跨月拆款利率高位以0.44%为基础 略向上垫高。 交易员表示，近期仍将有国际债券陆续定价，像是苹果于昨日完成作业，募资10亿美元，挂牌时 间正好落在提存期最后一天。除了苹果债以外，近日还陆续会有其他案子定价，虽然挂牌时间不 确定，但对本月底资金情势还是不能小觑。 〞跨月拆款高位有0.45%的，这应该是要跨过提存期。〞一位大型银行交易员说。 资金调度人士表示，近期台币走势剽悍，外资多净汇入，但午后等待央行冲销的队伍中，却罕见外资代理 行的影子。大概是因为资金分配不均状况未改善，本地银行多向外商银行拆入资金，以至于不需等央行出手帮 忙。 台币兑美元周三早盘续呈升值走势。交易员表
* 1月发改委审批核准投资项目18个，总投资1,539亿元 * 截止去年底，12大类重大工程包累计完成投资79,203亿元 * 进一步细化全面深化改革工作安排--发改委 * 鼓励外商在制造业加大投资 (新增更多发布会内容) 路透北京2月15日 - 中国国家发展改革委员会周三称，1月共审批核准固定资产投资项 目18个，总投资1,539亿元人民币，项目主要集中在水利、交通、能源等领域。 发改委发言人赵辰昕在发布会上表示，中国吸引外资总体状况是良好的，基本面没有改 变，同时也要看到，利用外资正处于优势转换和结构调整的关键时期，随着要素成本上升， 一些制造业外资企业也需要转型升级。要鼓励外商更多地投资中西部地区和东北地区，鼓励 外商在制造业加大投资、优化结构。 关于鼓励外商在制造业加大投资，赵辰昕称主要举措包括，明确外商投资企业和内资企 业同等适用“中国制造2025”战略的政策措施；进一步放开制造业；地方政府招商引资优惠 政策要重点支持制造业项目；对于鼓励类外商投资工业项目优先供应土地，并继续实行土地 价格优惠。