版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 09:00 BJT

〔台湾金融〕金管会取消投信基金投资大陆地区有价证券限制

路透台北9月28日电---台湾金融监督管理委员会表示,目前法令中投信基金投资大陆地区上市有价证券之上限为基金净资产价值30%,未来将取消此限制.这等于未来投信将可发行百分之百投资大陆有价证券的纯"中国基金".

金管会表示,为积极发展"具两岸特色之金融业务"并推动"以台湾为主之国人理财平台"规划方案,，金管会将取消前述的限制,以增加投信基金及全委资产之投资操作弹性,并提升资产管理业的竞争力.

金管会并称,放宽投资限制后,投信基金及全委资产投资大陆及港澳地区有价证券将与投资外国有价证券适用相同规定,以公募基金为例,其投资标的包括于证券集中交易市场交易之股票、存托凭证及符合一定信用评等之债券等.

金管会也提醒表示,在取消投信基金及全委资产投资大陆地区有价证券之限制后,投信基金及全委资产之操作,仍应符合契约、公开说明书、证券投资信托基金管理办法、全委管理办法以及相关规定.(完)

--记者 高洁如; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐