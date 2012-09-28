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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 09:35 BJT

〔芝加哥期市〕玉米脱离三个月低位,但可能录得一年来最大单月跌幅

路透悉尼9月28日电---美国玉米周五脱离三个月低点,上日曾遭遇技术性卖压及基金结清部位,投资人密切关注美国农业部的谷物库存季度报告.

玉米本月料将录得逾10%的跌幅,为一年来最大单月跌幅.出口销售令人失望也增添其压力.

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