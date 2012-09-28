(重发)〔两岸金融〕台湾取消投信投资大陆股市限制,虽可挹注A股资金但尚微小

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* 台湾取消投信基金投资中国股市上限,原为三成

* 六家投信业者目前仅取得5.7亿美元的额度,尚待扩充

* 对A股市场影响有限

路透台北/上海9月28日电---台湾取消投信基金投资大陆股市的三成上限,未来投信基金可发行100%投资中国股市的"中国基金",也可挹注A股资金活水.不过业者认为,目前台资合格境外机构投资者(QFII)整体规模仍小,影响力尚有限.

台湾金管会表示,目前大陆政策对外资投资B股并无设限,但投资A股则需要先申请QFII资格、以及取得外管局的额度核可.目前台湾投信有群益,国泰、宝来、复华以及保德信等六家投信业者共取得5.7亿美元的A股投资额度.至8月底为止,台湾所有投信发行的基金净值为1.8兆(万亿)台币.

一位不愿具名的大陆券商QFII部门人士指出,这个对A股市场不会产生大的影响,因此台资QFII总体规模较小,影响力有限.

不过他亦表示,这倒是对于他们部门开展业务提供了便利.他们计划近期赴台展开路演.

台湾金管会周四稍晚表示,现行法令中投信基金投资中国有价证券的上限为基金净资产价值30%,未来将取消此限制.这等于未来投信将可发行百分之百投资大陆有价证券的纯"中国基金".

**台湾业者有意扩大A股布局**

台湾保德信投信投资长余睿明表示,保德信投信取得QFII额度后,以亚太地区为投资主轴的股票型基金,皆可望扩大A股布局,而其他如全球型或产业型等不同基金,也将依照基金经理人对市场看法,适时增加中国A股具利基优势公司的布局比重.

余睿明认为,短线中国股市将持续区间整理,后续随着中国领导接班时间确立,配合政策调整走向放松,多头行情可望再次启动,看好沉寂两年多的中国股市成长潜力.

中国股市沪综指.SSEC周五盘初在平盘附近游走,上日大涨52.151点,创三周来最大单日涨幅.一些投资者认为一旦沪综指低于2,000点,当局极有可能采取举措来救市.

金管会表示,为积极发展"具两岸特色之金融业务"并推动"以台湾为主之国人理财平台"规划方案,金管会将取消前述的限制,以增加投信基金及全委资产之投资操作弹性,并提升资产管理业的竞争力.

金管会并称,放宽投资限制后,投信基金及全委资产投资大陆及港澳地区有价证券将与投资外国有价证券适用相同规定,以公募基金为例,其投资标的包括于证券集中交易市场交易之股票、存托凭证及符合一定信用评等之债券等.

金管会也提醒表示,在取消投信基金及全委资产投资大陆地区有价证券之限制后,投信基金及全委资产之操作,仍应符合契约、公开说明书、证券投资信托基金管理办法、全委管理办法以及相关规定.(完)