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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 10:50 BJT

《汇市简讯》美元/坡元走势迟滞,银行间投机客空头回补带来支撑

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* 美元/坡元走势沉重,但在1.2252受到银行间投机客支撑

* 欧元上涨让风险胃纳保持乐观,不过交易员仍担心市场会翻盘

* 西班牙银行业压力测试结果出炉之前,料将陷于窄幅区间

* 若西班牙银行业资金缺口超过600亿欧元,市场信心可能再次逆转

* 美元/坡元最新报1.2257-1.2260,交投区间在1.2252-1.2270(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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