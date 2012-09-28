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债券 | 2012年 9月 28日 星期五 12:57 BJT

〔路透调查〕英国机构投资者9月扩大买进股票,因乱局暂时平息

路透伦敦9月27日电---路透调查结果显示,英国投资人9月大举提高股票配置,缩减债券及现金等涨不太动的资产,因全球金融体系问题疑虑有所缓解.

一项针对14位英国机构投资长及基金经经理的月度调查显示,平均股票配置比重较8月增加2个百分点至50.5%,且为4月以来最高.

债券的曝险则是降低1个百分点至27.3%,在此同时现金比重则是从7.1%降至6.8%.

投资人将其信心上升归因于欧洲及美国旨在因应经济成长放缓及金融危机的的关键货币政策决定,而这些决策已经令市场回到相对稳定,至少目前是如此.

"无疑地欧洲央行与美国联邦储备理事会(FED,美联储)已经传递出强烈的政策支持讯息,这也就是我们仍旧保持被视为是冒险的立场,"Scottish Widows Investment Partnership全球策略主管Ken Adams表示.

但受访者均不认为全球经济及金融问题已经接近获得有效解决,也认为还未接近长治久安,称夏季的市场涨势不过是短期的喘息.

"我和其他投资人一样享受资产价格上涨,"Psigma Investment Management投资长Thomas Becket表示.

"然而我们之中的现实主义者必须要问题是,'倘若'这场超级金融实验失败该怎么办,'倘若'这不会改变当前全球的低度成长力道、且实际上最终引发我们担心的停滞性通胀,该怎么办."

投资人特别提到欧洲的财政问题、中国经济硬着陆的可能性大过缓慢可控的放缓、以及美国及英国量化宽松可能造成的通胀上扬等问题.

"要说我们已经'蒙过'当前问题可能还为时过早,"Insight Investment投资经理Paul Amer表示.

"可以确定的是,市场已经在夏季月份克服了许多投资障碍,许多尾部风险已经解除,但关于经济复苏低迷不振及财政前景的现有疑虑仍未消除."

HFM Columbus Group投资主管Robert Pemberton表示,很大程度取决于政界人士是否再欧元区迈向财政同盟等议题上有信心作出艰困的决定.(完)

--编译 张明钧; 审校 高琦

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