更正:〔路透基点〕第三季中国境内银团联贷活动因定价下滑而减缓--RLPC

(更正:因译文有误,内文第九段应为"南方水泥有限公司"三年期10亿元人民币贷款案,非"中国建材股份有限公司")

路透香港9月28日电---中国境内银团联贷市场活动放缓,因人民币及美元贷款案定价均走低,尽管今年中国整体贷款额料将写下两位数成长.

7-9月仅完成35件交易.第二季时有45件、第一季时为40件.

"从今年下半年开始,银行就因为宏观经济向下而放慢贷款速度,"中国银行首席产品专家唐茂恒说.

不过尽管近来速度减慢,但截至今年第三季为止,中国整体贷款额为370亿美元,已较2011年全年总量288亿美元高出32%.

2012年第三季贷款额达到130亿美元,领先上季的105亿美元.这要归功于今年迄今最大规模的案子--煤业巨擘神华集团为收购国营国网能源公司而进行的五年期258亿元人民币(40.9亿美元)贷款.

那宗在8月7日签署的超级贷款案,由牵头行中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行包销.三家牵头行共承贷超过70%的额度.

该项贷款也是第三季境内人民币贷款市场中定价最紧的案子,利率仅有中国人行基准利率的90%.反映出在中国今年两度降息降准之后,定价趋势的急遽转变.

"银行的净利差缩窄,导致获利能力下降.借款方也迅速反应降息,开始谈到低于指标利率20%甚至30%."唐茂恒说.

连外资银行也开始提供利率低于人行基准利率的人民币贷款.例如,新加坡大华银行在9月启动的南方水泥有限公司三年期10亿元人民币贷款案,利率为人行基准利率的94%.但其嘉兴子公司于6月底签署的4.05亿元人民币定期贷款案,利率仍是人行基准利率的105%.

美元方面,银行担心因定价下滑导致业务量稀少.消息人士说,有些银行为客户试水之后还被迫放弃交易,因为利差不足以吸引市场兴趣.

"事实上,融资需求真的非常多,但是好的交易不够多,"上海一位外资银行的贷款经理说."借款人变得非常挑剔,因为银行的流动性已经比较好,在定价方面也比较积极.借款人可能也想等更好的利率出现."

银行业预计这种贷款速度减缓的现象将持续到第四季,大多数银行已经逐渐达到信贷配额上限,而且也要为明年的交易做准备.

"有些已经签订的案子今年甚至都没办法提款,因为银行要符合存贷比75%的要求,"一位主要中资银行的资深贷款经理表示.

最多外资银行聚集的上海,地产业的交易案件最为活络.根据上海市银行同业公会的数据,今年上半年有25宗地产业贷款,总贷款额达220.5亿元人民币.上半年共有56宗贷款案,总额为719.4亿元人民币.

上海市银行同业公会2012年上半年排行榜中,渣打银行是排名最高的外资银行,以七宗贷款共57.9亿元人民币位居第七.该行也是汤森路透基点的2012年一至三季中国排行榜名次最高的外资银行.(完)