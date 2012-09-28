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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 11:26 BJT

〔台湾债市〕公债RP利率持平至趋升,季底效应发威令调度不易

路透台北9月28日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周五持平至趋升.投信因季底遭赎回明显扩大,部分银行也缺积数,令资金调度的难度上升,证券商RP利率尚能持稳,但承做利率较低的票券商,为顺利取得资金,略为调高RP利率.

一大型票券商交易员表示,今日资金并不好调度,除有银行缺积数外,月底配合厂商发行票券也是因素.为了顺利筹得资金,无论公司债与公债的RP利率都调高约2个基点.

"看下午吧,不会紧到调不到钱."他说.

另一大型证券商交易员则指出,今日投信被赎回的量较上日增多,但银行端的资金状况还好,公债RP的成交利率大致不变.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则略提高至0.73-0.74%,上日为0.72-0.73%.(完)

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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