〔路透调查〕欧洲基金调降现金配比,增加风险资产部位

路透伦敦9月27日电---周四公布的路透调查显示,在主要央行相继推出对抗危机计划后,欧洲基金经理9月将现金配置大幅降至逾一年来最低位,在投资组合增加风险较高资产.

这项调查访问欧陆21家顶尖资产管理公司,结果显示,基金经理连续第二个月买进更多股票,欧元区股票部位升至六个月来最高.

9月现金配置比重降至8.2%,虽仍是高水位,但与5月的近10年高位相比,已降低三分之一,并创下2011年6月以来最低.

基金经理将股票配比提高至44.9%,为3月以来最高.欧元区股票配比升至28%,但仍远低于危机之前的40%以上水准,显示投资人仍担心欧债危机可能恶化.

"风险仍在,但是比之前小,"Dexia资产管理经理人Nadege Dufosse称."我不认为短期内会有任何人冒险与欧洲央行对杠,但如果经济面消息很差,或(纾困)谈判不顺利,我们可能又会重回压力局面."

调查期间为9月17-25日,在此之前,美国联邦储备理事会(美联储,FED)已宣布第三轮量化宽松,欧洲央行亦宣布买债计划.

调查显示,多数投资人计画降低德债部位.

"我们已经降低德债部位,因为愈来愈明显的是,德国将负担(欧元区)二线国家纾困的很大部分,",瑞银全球资产管理分析师Daniel Rudis称.(完)