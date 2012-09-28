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债券 | 2012年 9月 28日 星期五 14:32 BJT

〔欧洲金融〕欧元区纾困基金ESM援助贷款将仅象征性收取微幅利差

路透柏林9月27日电---欧元区永久纾困基金--欧洲稳定机制(ESM)的定价政策准则显示,ESM为求助国家提供贷款的利率,将只比ESM自身资金成本象征性小幅加码,为银行资本重整提供贷款的利率则稍微再高一些.

路透周四取得这份准则,内容显示,每个欧元区国家政府向ESM求助的支付代价将相同,但选用工具不同,则价格不同,因不同工具的相关风险有异.

ESM将在10月运作,取代过渡性质的欧洲金融稳定机构(EFSF),成为欧元区主要纾困工具.ESM将在2014年达到最高放款能力5,000亿欧元.

EFSF将继续共同运作,监督现有的三项纾困案--希腊、爱尔兰及葡萄牙,但2013年年中之后即不再参与新纾困案.

在完全由ESM安排的贷款案中,ESM将收取10个基点的加码利率,文件指出,这个利率水准不会影响受助成员国的财政可持续性.

针对金融机构资本重整的借款,ESM将收取30个基点的加码利率,以反映欧盟国家援助规定的惩罚性利率.

若西班牙或其他欧元区国家向ESM申请一笔预备性信贷额度,ESM可以从额度动用资金,在初级市场公债标售时买进申请国公债.届时ESM将收取35个基点的加码利率.

如果某个主权国家正在进行全面调整计划,也就是无法以合理利率在市场筹资,当ESM为这个国家在初级市场买债时,加码利率将为10个基点.

如果ESM在次级市场买进某个国家公债,将收取5个基点的加码利率.

这份准则并指出,如果ESM的获利高于初级市场支援工具所需的成本及费用,ESM将在计划结束时,把四分之三的超额部分退还给受助国.在次级市场支援工具部分,ESM将保留利息盈余.(完)

--编译 蔡美珍;审校 徐文焰

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