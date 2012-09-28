版本:
中国
债券 | 2012年 9月 28日 星期五 14:48 BJT

〔企业并购〕德国和法国欲合计拿下EADS/BAE合并公司27%股权--报导

路透柏林9月28日电---德国金融时报报导指出,关于欧洲宇航防务集团(EADS)EAD.PA与英国防务包商BAE Systems Plc (BAES.L)的合并案,德国和法国可能寻求拿下合并公司的27%股权,但英国可能加以反对.

报导引述熟知内情消息人士说法,称这么多的股权将使其有权驳回新公司管理层所作的决议;此篇新闻报导将于周五见报.

此举也可能让合并交易破局,因EADS执行长Tom Enders先前一再重申,他希望降低国家对于合并公司的影响力,而英国和美国也担心国家进一步的涉入.

德国金融时报称,此一构想受到法国的支持,法国迄今不愿因为和德国持相同立场,就被迫在交易上让步,因他们持有股权的比例不同.

报导引述产业消息人士说法指出,德国是否会批准这笔交易仍在未定之天.

德国世界报周五将出刊的另一篇文章则指出,德国总理梅克尔所领导的政府将坚持和法国在新公司的地位一致,以扞卫其利益.

世界报引述德国政府消息人士谈话指出,柏林当局担心根据合并协议条款,在重新布置EADS的营运据点时将拱手让给法国和英国.

报导称,"对于总理办公室和经济部而言,重要的是平衡态势得以维持,"报导并称政府已经将其要求送交给法国.

法国持有EADS的15%股权,希望能够保留影响集团策略的权力,目前其做法是透过与持股7.5%的Lagardere (LAGA.PA)签署复杂协议来进行.

德国并未直接持有股权,但有机会从收购戴姆勒(DAIGn.DE)及多家银行持股来强化控制权.

世界报报导指出,若法国持股未有变化,德国已经准备通过国家发展银行KfW出面买下戴姆勒及银行业者持股.(完)

--编译 张明钧;审校 于春红

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐