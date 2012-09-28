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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 12:59 BJT

《汇市简讯》美元/韩元跌破1,112,刷新年内低位

0447GMT * 美元/韩元刷新2012年迄今低位,过程中触发停止单 * 汇价跌至1,110.5,目前据称期权市场人士作做空gamma * 因逢季底/月底,整周下档压力一直很强 * 韩股最新上涨0.1%.(完) --编译 戴素萍;审校 程琳 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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