〔台湾债市〕101/9殖利率持平,随美债走势浮沉

路透台北9月28日电---台湾10年券101/9殖利率周五几近收平.早盘先反映昨晚美债价格下跌利空,但追空的力道不足,令殖利率仅在1.17%附近狭幅整理,随着东京美债价格走坚,终场101/9殖利率也收敛弹幅.

交易商表示,在今年难见央行调整货币政策的环境下,债市也不易出现波段走势.展望下周,除周五的9月消费者物价指数(CPI)值得关注外,市场的目光料聚焦在国际债市的变动上,101/9将不脱狭幅盘整格局,殖利率波动区间仅在1.16-1.19%.

"看不出趋势,我每天只设定1个基点当作操作空间,波动若没超过0.7-0.8个基点,就不动."一大型票券商交易员表示.

另一大型银行交易员称,近期台债殖利率逢弹有守、走低就见调节,在没有题材刺激下,就只能跟着国际盘震荡.

美国公债价格周四下跌,因西班牙宣布了严格的2013年预算,为获得欧洲央行的支持铺平了道路.这引发风险资产上涨,指标10年期美债收益率(殖利率)US10YT=RR上涨至1.65%,但今日在亚洲市场下跌,惟幅度受限.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO +0.04 1.1689 1.1673-1.1717 78.0

近期台湾政府为刺激景气,不但持续推出政策,官员也提前预告9月经济数据可望好转.继经济部长说9月上旬出口年成长10%后,央行总裁也加码说9月前三周表现相当良好.[ID:nST0557739]

不过交易商多认为,这与比较基期偏低有关,且单月出口数据好转,并不代表景气迈向成长周期.

"好歹也要有两三个月的观察期吧,央行也不可能就此改变偏宽松的政策."一银行交易员说.

另一票券商交易员则认为,央行可能一路维持利率不变到年底,既然没有调整空间,次级交易市场料将持续萎靡.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1689

5 101/6 A01106=TWO 没有成交

2 101/3 A01103=TWO 0.7150 (完)