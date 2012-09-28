〔台湾债市〕101/9殖利率持平,随美债走势浮沉

基金产业：全球投资者增持欧股，但顾虑法国大选--美银美林调查
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
路透台北9月28日电---台湾10年券101/9殖利率周五几近收平.早盘先反映昨晚美债价格下跌利空,但追空的力道不足,令殖利率仅在1.17%附近狭幅整理,随着东京美债价格走坚,终场101/9殖利率也收敛弹幅.
交易商表示,在今年难见央行调整货币政策的环境下,债市也不易出现波段走势.展望下周,除周五的9月消费者物价指数(CPI)值得关注外,市场的目光料聚焦在国际债市的变动上,101/9将不脱狭幅盘整格局,殖利率波动区间仅在1.16-1.19%.
"看不出趋势,我每天只设定1个基点当作操作空间,波动若没超过0.7-0.8个基点,就不动."一大型票券商交易员表示.
另一大型银行交易员称,近期台债殖利率逢弹有守、走低就见调节,在没有题材刺激下,就只能跟着国际盘震荡.
美国公债价格周四下跌,因西班牙宣布了严格的2013年预算,为获得欧洲央行的支持铺平了道路.这引发风险资产上涨,指标10年期美债收益率(殖利率)US10YT=RR上涨至1.65%,但今日在亚洲市场下跌,惟幅度受限.[US/NCN]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
10 101/9 A01109=TWO +0.04 1.1689 1.1673-1.1717 78.0
近期台湾政府为刺激景气,不但持续推出政策,官员也提前预告9月经济数据可望好转.继经济部长说9月上旬出口年成长10%后,央行总裁也加码说9月前三周表现相当良好.[ID:nST0557739]
不过交易商多认为,这与比较基期偏低有关,且单月出口数据好转,并不代表景气迈向成长周期.
"好歹也要有两三个月的观察期吧,央行也不可能就此改变偏宽松的政策."一银行交易员说.
另一票券商交易员则认为,央行可能一路维持利率不变到年底,既然没有调整空间,次级交易市场料将持续萎靡.
年期 期别 收盘价
30 101/8 A01108=TWO 没有成交
20 101/7 A01107=TWO 没有成交
10 101/9 A01109=TWO 1.1689
5 101/6 A01106=TWO 没有成交
2 101/3 A01103=TWO 0.7150 (完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
* 分配不均仍未改善，跨月利率高位走扬 * 外资持续汇入，但资金流向本地银行 * 银行发行存单多，短票利率走高 记者 董永年 路透台北2月15日 - 台湾银行间短率周三大致持稳，惟跨月利率高位走扬。资金调度人员称，今日有11.8 亿美元国际债券交割，且因银行发行存单较多，令分配不均状况无法改善，跨月拆款利率高位以0.44%为基础 略向上垫高。 交易员表示，近期仍将有国际债券陆续定价，像是苹果于昨日完成作业，募资10亿美元，挂牌时 间正好落在提存期最后一天。除了苹果债以外，近日还陆续会有其他案子定价，虽然挂牌时间不 确定，但对本月底资金情势还是不能小觑。 〞跨月拆款高位有0.45%的，这应该是要跨过提存期。〞一位大型银行交易员说。 资金调度人士表示，近期台币走势剽悍，外资多净汇入，但午后等待央行冲销的队伍中，却罕见外资代理 行的影子。大概是因为资金分配不均状况未改善，本地银行多向外商银行拆入资金，以至于不需等央行出手帮 忙。 台币兑美元周三早盘续呈升值走势。交易员表
* 1月发改委审批核准投资项目18个，总投资1,539亿元 * 截止去年底，12大类重大工程包累计完成投资79,203亿元 * 进一步细化全面深化改革工作安排--发改委 * 鼓励外商在制造业加大投资 (新增更多发布会内容) 路透北京2月15日 - 中国国家发展改革委员会周三称，1月共审批核准固定资产投资项 目18个，总投资1,539亿元人民币，项目主要集中在水利、交通、能源等领域。 发改委发言人赵辰昕在发布会上表示，中国吸引外资总体状况是良好的，基本面没有改 变，同时也要看到，利用外资正处于优势转换和结构调整的关键时期，随着要素成本上升， 一些制造业外资企业也需要转型升级。要鼓励外商更多地投资中西部地区和东北地区，鼓励 外商在制造业加大投资、优化结构。 关于鼓励外商在制造业加大投资，赵辰昕称主要举措包括，明确外商投资企业和内资企 业同等适用“中国制造2025”战略的政策措施；进一步放开制造业；地方政府招商引资优惠 政策要重点支持制造业项目；对于鼓励类外商投资工业项目优先供应土地，并继续实行土地 价格优惠。