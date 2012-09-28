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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 14:15 BJT

〔韩国股市〕受西班牙疑虑缓解激励小幅收高,假期前交投迟滞

路透首尔9月28日电---韩国股市周五温和上涨,因对西班牙的忧虑缓解,激励外资和散户买盘,但在下周韩国假期前夕,交投迟滞.

综合股价指数.KS11收高0.4%至1,996.21点.

大涨个股包括Korea Aerospace Industries(047810.KS)跳升14.8%,此前现代重工(009540.KS)和大韩航空(003490.KS)提交了对该公司价值11亿美元股权的初步竞购.(完)

--编译 王冠中;审校 程琳

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