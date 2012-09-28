《台湾利率预测》10月短票利率料回跌至0.8-0.835%,整体资金适度宽松

基金产业：全球投资者增持欧股，但顾虑法国大选--美银美林调查
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
* 10月短票利率料回跌至先前区间偏低水位
* 央行维持适度宽松
* 短票利率料回复平稳
记者 高洁如
路透台北9月28日电---度过9月季底的紧张情势后,金融机构预估台湾10月短票市场将相对平稳,利率区间有望回到9月初偏低的区间,约在0.8-0.835%间.呼应央行先前宣示未来货币政策将维持适度宽松.
金融机构人士预期,以目前资金宽松的情势,只要台币汇价没有大幅贬值、外资汇出的局面,10月提存期的情况应能维持在先前偏低的水位.
"月底的资金情势还OK,但是季底缺钱就比较严重了,"一位小型票券商交易员表示.
9月底时因多数银行受限于风险控管的因素,严格限制拆款及买票,令月底最后一日的短票利率冲高至0.86-0.87%.这比起9月初的区间0.80-0.82%已上升4基点以上.
继央行在第三季底维持利率不变之后,央行总裁彭淮南本周三在立院表示,扩张性财政政策来提振景气的机会很小,而货币政策首先要考虑未来的物价走势,目前的货币政策是采行适度宽松.[ID:nST0557825]
央行提交立法院的业务报告中指出,为加强调节银行的资金,将继续发行定存单,在适度调节之下,银行超额准备维持适中水准,8月时为176亿台币.
另一家大型票券商交易主管则提到,10月还不到年底发票的高峰期,因此预估10月短票的发行量应与上月相当.
路透周五访谈六家金融机构,估计10月短票利率大区间在0.80-0.835%,主要还是因为10月未逢季底,整体资金情势不会像9月严峻.
10月提存期共有逾3.8兆(万亿)台币的央行存单到期,宽松因素另有约332亿台币的公债还本付息、及250亿台币的国库券到期;紧缩因素方面,财政部分别在10月12日及30日以及11月1日发行共三期的公债及国库券,每期金额300亿台币,总计900亿台币.另央行预料也将例行标售1,000亿台币的一年期存单.
以下为各金融机构对10月提存期银行间主要交易的短票利率高低档预期:
金融机构 最低利率% 最高利率%
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大型银行一 0.80 0.84
国票 0.80 0.83
大型票券一 0.80 0.82
大中票券 0.80 0.82
玉山银行 0.81 0.86
大型银行二 0.81 0.85
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中 值 0.80 0.835(完)
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--审校 杨淑祯
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
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