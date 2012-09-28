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债券 | 2012年 9月 28日 星期五 15:31 BJT

〔路透基点〕Versailles Palace收购商场案有四家台资银行融资--RLPC

路透香港9月28日电---汤森路透旗下基点报导引述消息人士说法指出,关于Versailles Palace Management LLC收购洛杉矶Quail Ridge Shopping Center一案,有四家台湾的银行业者将合计提供五年期1,300万美元贷款.

华南银行洛杉矶分行为主办行、簿记行及代理行,另外承诺参贷的银行为兆丰国际商业银行、台湾合作金库及台湾中小企银.

这笔定期贷款由借款人Versailles Palace的所有权人David Kuo提供担保,利率为较华尔街日报(WSJ)指标利率加码125个基点;WSJ指标利率的根据,为至少七成的美国前十大银行业者中的企业贷款利率.

这笔贷款的额度相当于收购该购物中心价金的约70%.(完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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