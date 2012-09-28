〔路透基点〕江苏中达仍无法偿还2008年承作的三年期融资--RLPC

路透香港9月28日电---汤森路透旗下基点报导,上海上市的软塑材料制造商江苏中达新材料集团昨日宣布,该公司2008年的20.3亿元人民币融资中,仍无法偿还三年期贷款部分的7.57亿元人民币.该笔贷款于2011年4月已到期.

江苏中达表示,该公司今天下午将与江苏省财政厅、中国银行业监督管理委员会江苏监管局、以及江阴市政府和债权人及子公司召开会议,讨论如何还款.公司表示,这场会议是由江苏省政府所主办.

今日江苏中达股票停牌.

根据2011年10月31日报导,这笔20.3亿元人民币的融资有22家银行参与,其中分为12.8亿元人民币的五年期固定资产贷款,以及7.57亿元人民币的三年期信贷作为流动资本,贷款利率为当时中国人民银行基准利率的90%.五年期贷款有一年的宽限期,之后每季不等额还款.

公司昨日表示,五年期贷款余额尚有10.7亿元人民币,将于2013年4月27日到期.

与此同时,该公司称旗下持股子公司成都中达软塑新材料有限公司的2.57亿元人民币双轨银团贷款未偿还余额为1.212亿元人民币,该笔贷款包含1.67亿元人民币的五年期固定资产贷款以及9,000万元人民币的三年期流动资产贷款.

根据公司公告,成都中达的五年期贷款部分余额为3,250万元人民币,将于2014年7月18日到期,在此同时三年期贷款部分则有8,870万元人民币未偿还,于2015年7月18日到期.

该公司于2011年10月28日曾作出类似的公告,称20.3亿元人民币贷款的代理行中国农业银行无锡分行通知该公司,该笔贷款中已经有12.8亿元人民币的本金加利息逾期未还,其中包括整个三年期贷款及五年期贷款到期部分.

如同先前报导,这笔20.3亿元人民币的贷款是57.12亿元人民币五年期融资的一部分,由中国农业银行江苏分行及中国建设银行江苏分行在2008年主办,是为江苏中达母公司上海申达集团安排的贷款.本地媒体报导指出,有19家金融机构的共36个分行参与这次交易.根据一银行界消息人士说法,该笔贷款被细分为四笔融资,分别供申达旗下的软塑材料、化学工程、地产及金融产业的19家子公司使用.

该名消息人士表示,这笔巨额贷款目的是为债台高筑的申达集团提供再融资;申达集团先前提供担保的江苏太平洋建设集团未能偿还多笔贷款,且资金链断裂.

本地媒体指出,总部位于江阴的申达集团的超大融资案中,江苏省政府扮演着重要角色;申达集团拥有两家上市子公司--江苏中达及江苏申龙高科技集团股份有限公司.江苏申龙从这笔巨额贷款中取得10.3亿元人民币五年期融资,有一年的宽限期.这笔巨额融资的附属贷款利率皆为中国人民银行基准利率的90%.

9月4日时,江苏中达解除了证交所的下市风险警告,公司股票也从特别处理股(ST)回归一般股票.该公司在2009年及2010年连续录得年度净损,于2011年4月26日接获下市警告.

根据该公司2012年8月31日公告,2011年年度净利为1,247万元人民币,减去特殊项目后变为亏损6,094万元人民币.(完)